الدوري الإنجليزي.. هاري كين على رأس تشكيل توتنهام ضد مانشستر يونايتد

أعلن راين ماسون، المدير الفني المؤقت لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق توتنهام، اليوم الخميس، نظيره مانشستر يونايتد على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود هاري كين، هجوم السبيرز أمام اليونايتد، ويعاونه الثنائي سون هيونج مين، والبرازيلي ريتشارليسون.

وتعد هذه المباراة، هي الأولى للفريق اللندني بعد خسارته بالجولة الماضية بنتيجة ثقيلة من نيوكاسل يونايتد بستة أهداف مقابل هدف، والتي أطاحب بالمدرب الإيطالي كريستيان ستيليني.

ويحتل توتنهام، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد بالمركز الرابع وفي جعبته 59 نقطة.

تشكيل توتنهام لمواجهة مانشستر يونايتد

وجاء تشكيل توتنهام، على النحو التالي.

حراسة المرمى: فورستر

خط الدفاع: روميرو - داير - لينجليت

خط الوسط: بورو - هويبرج - سكيب - بيرسيتش

وفي الهجوم: سون - هاري كين - ريتشارليسون.