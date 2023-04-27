نائب محافظ البحيرة تتفقد محطة الزهراء لإنتاج البيض.. صور

تفقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وخلال جولتها اليوم بمركز ومدينة إيتاي البارود محطة الزهراء لإنتاج البيض وذلك بحضور الدكتور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والدكتور شعبان أبو علفه، مدير الإدارة الزراعية بإيتاي البارود، والمهندس محمد النجار، مدير المحطة.

وتفقدت عدد من عنابر إنتاج البيض والتربية، وتابعت مرحلة الإنتاج ومرحلة الجمع، كما قامت بتفقد ثلاجة التخزين وصوامع الأعلاف المغذية للعنابر، والمنطقة الإدارية بالمحطة.

والمحطة مقامة علي مساحة ١١ فدان وتضم ٣ عنابر بطاقة استيعابية ١٠٠ ألف طائرة تضم مختلف السلالات High 6 - High Line - ISA Brown كما تقوم المحطة بإنتاج البيض الأبيض والأحمر أنواع (السوبر - المحسن - العادي) وتقوم المحطة بإنتاج ١٢٠٠ طبق بيض / اليوم بإجمالي ١٥ مليون بيضة فى السنة تقريبا.

وأكدت نهال بلبع، أهمية الثروة الداجنة كأحد العناصر الرئيسية فى منظومة الأمن الغذائى إلي جانب الثروة الحيوانية والسمكية والسلع الإستراتيجية، مشيرة إلي أن محافظة البحيرة تشارك بنصيب كبير من اللحوم البيضاء بما يعادل ٥٠٪ من إنتاج الجمهورية.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلي ضرورة الحفاظ علي إنتاجية المحطة والإستمرار فى تطوير قدراتها البشرية والإدارية والفنية وزيادة معدلات الإنتاج لتحقيق الإكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات المواطنين والسوق المحلى من اللحوم البيضاء وبيض المائدة، مع الإلتزام بكافة معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين.