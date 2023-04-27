الأحد.. انقطاع المياه ببعض قرى مركزي نبروة ودكرنس بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب يوم الأحد المقبل، لمدة 12 ساعة؛ بداية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 8 مساءًا، وذلك بقرية نشا التابعة لمركز نبروه.

وأرجعت الشركة فى بيان لها اليوم الخميس، سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة بخط طرد محطة صرف نشا.

كما أعلنت أيضا عن قطع المياه يوم الأحد الموافق 30/4/2023 لمدة 9 ساعات؛ بداية من الساعة 5 صباحًا، وحتى الساعة 2 مساءًا، وذلك بكلًا من قرى: دموه، ونجير، وكفر أبو ناصر، وديمشلت، وأشمون الرمان التابعة لمركز دكرنس.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إصلاح خط قطر 400 مم (بولي إيثيلين) بطريق العزازنة.

وتناشد الشركة فى بيانها المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.