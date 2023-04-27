ads
الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأحد.. انقطاع المياه ببعض قرى مركزي نبروة ودكرنس بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب يوم الأحد المقبل، لمدة 12 ساعة؛ بداية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 8 مساءًا، وذلك بقرية نشا التابعة لمركز نبروه.

 

وأرجعت الشركة فى بيان لها اليوم الخميس، سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة بخط طرد محطة صرف نشا.

 

كما أعلنت أيضا عن قطع المياه يوم الأحد الموافق 30/4/2023 لمدة 9 ساعات؛ بداية من الساعة 5 صباحًا، وحتى الساعة 2 مساءًا، وذلك بكلًا من قرى: دموه، ونجير، وكفر أبو ناصر، وديمشلت، وأشمون الرمان التابعة لمركز دكرنس.

 

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إصلاح خط قطر 400 مم (بولي إيثيلين) بطريق العزازنة.

 

وتناشد الشركة فى بيانها المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

الدقهلية الشرب والصرف الصحى بالدقهلية شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية مركز دكرنس