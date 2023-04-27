مدينة الحسنة تستعد لافتتاح عددا من المشروعات التنموية ضمن احتفالات أعياد تحرير سيناء

قام رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء سعد خليل بغدادي، بجولة ميدانية اليوم الخميس، بقريتي الجفجافة وبغداد، لمتابعة الإستعدادات اللازمة لتنظيم إحتفالات مركز الحسنة لإفتتاح المشروعات الخدمية والتنموية علي أرضها قريبا ضمن احتفالات أعياد تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة.

وقام رئيس مركز ومدينة الحسنة بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بقريتي الجفجافة وبغداد استعدادا للافتتاحات المرتقبة وفي سبيل الوقوف من أرض الواقع علي أخر التجهيزات والاستعدادات الجارية بمختلف القطاعات للاستعداد لتنظيم الإحتفال.

كما تابع رئيس المدينة إستكمال فريق عمل النظافة والتجميل بالمجلس وبالمشاركة الجماعية والإيجابية من الأهالي والموظفين بديوان عام المجلس والمدينة لأعمال النظافة والتجميل الجارية بقرية بغداد، حيث تم دهان جميع البلدورات بالطرق والشوارع الرئيسية بلون موحد للتميز والرقي وإضفاء اللمسة الجمالية للقرية كونها الواجهة الرئيسية للمدينة.

وفي قرية الجفجافة تستمر لليوم السابع علي التوالي أعمال الحملات المكبره للنظافة ورفع تراكمات القمامة وكنس الشوارع والميادين ورفع وكفاءة الشوارع بدهان البلدورات باللون الموحد، حيث تتم الأعمال تحت إشراف ومتابعة من حاتم عبد الحميد رئيس الوحدة المحلية بقرية الجفجافة.

كما تم غسيل الأرصفة والبلدورات بالطرق العامة والشوارع الرئيسية بالقرية بواسطة سيارات المياه التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالحسنة تحت إشراف من محمد الشحات مدير الشركة، بالإضافة إلي أعمال غرس أشجار للزينة والتجميل بالطرق الرئيسية والميادين والأماكن العامة بداية من مدخل القرية.

كما تابع رئيس المدينة سير الأعمال والتأكد من حالة الإضاءة العامه بالطرق والشوارع والاحياء بقرية الجفجافة وذلك تمهيدًا لافتتاح المسجد الكبير بالقرية.

وأكد رئيس المدينة علي الجميع بضرورة تكثيف الجهود المبذولة في مختلف المواقع والقطاعات لتنفيذ جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لتنظيم إحتفالات تليق بمركز ومدينة الحسنه مع ضمان إستمرار تقديم الخدمات للأهالي بالمركز والمدينة بنفس الجودة المعتادة والمستوي المطلوب بشكل دائم ومتواصل.