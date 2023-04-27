في جلسته الـ62.. مجلس جامعة مطروح يناقش استعدادات امتحانات الترم الثاني

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الثانية والستين، اليوم الخميس الموافق السابع والعشرين من أبريل ٢٠٢٣، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، وعمداء الكليات، وذلك بمقر الحرم الجامعي الجديد.

وفي مستهل المجلس رحب الدكتور مصطفى النجار باللواء خالد شعيب، وأعضاء المجلس، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المحافظة والجامعة على كافة الأصعدة، مهنئًا الحضور بعيد الفطر المبارك، وأعياد شم النسيم، وعيد القيامة المجيد، وعيد تحرير سيناء، وعيد العمال، داعيًا المولى عز وجل أن يديم الاستقرار والأمان على بلدنا الحبيب مصر، متمنيًا دوام التقدم والرقي للجامعة وكافة منسوبيها.

ومن جانبه هنأ محافظ مطروح أعضاء المجلس بعيد الفطر المبارك، وأعياد شم النسيم، وعيد القيامة المجيد، وعيد تحرير سيناء، وعيد العمال، مشيدًا بدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، متمنيًا دوام السلام والأمن والازدهار لوطننا وللعالم.

ووجه رئيس جامعة مطروح بضرورة الانتهاء من الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، مؤكدًا على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، ومراعاة زمن الامتحانات بها، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات دوام التقدم والنجاح.

واستعرض الدكتور محمود عباس استعدادات كليات الجامعة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمراحل الدراسية المختلفة، مضيفًا أنه سيتم إجراء امتحان مقرر "قضايا مجتمعية" بمختلف الكليات يوم ٢٠٢٣/٥/٢٥.

كما ناقش المجلس الأعداد المقترح قبولها بالنسبة للطلاب الوافدين بكليات الجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ سواء للنظام العادي أو البرامج الجديدة.

ووافق المجلس على التعاون بين كلية التربية للطفولة المبكرة ومركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة لإقامة الكلية للمؤتمر الطلابي الثالث بعنوان: "عبور طلاب جامعة مطروح نحو الجمهورية الجديدة"، وذلك بهدف دعم ورعاية الأفكار الابتكارية واحتضانها وإقامة ورش عمل طلابية.

ووافق المجلس على ترقية مدرس بقسم الرياضيات بكلية التربية لوظيفة أستاذ مساعد.

كما وافق المجلس على منح طالبًا وطالبة بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية بنظام الساعات المعتمدة، ومنح ثلاث طالبات بكلية الطب البيطري دبلوم الكيمياء الحيوية -فصل الخريف 2022- بنظام الساعات المعتمدة، ومنح أربعة طلاب بكلية الآثار واللغات درجة البكالوريوس بقسم الآثار اليونانية والرومانية وقسم اللغة الإنجليزية عن دور خريف ٢٠٢٣ للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

في جلسته الـ 62: مجلس جامعة مطروح يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

IMG-20230427-WA0022

IMG-20230427-WA0021