أول تعليق من تامر حسني بعد انفصاله عن بسمة بوسيل

قال الفنان تامر حسني في أول تعليق له على انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل إنه سيظل لها بمثابة الأب والأخ والصديق والسند، وأتمني لها كل الخير.

وأضاف تامر في تعليقه عما نشرته بسمة بوسيل على صفحتها بموقع انستجرام :"ان المودة والرحمة قائمة بين الأزواج سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار وانفصلوا بالاتفاق الطيب:. مشيرا إلى أن المودة والرحمة ستظل موجودة بينهما في ظل وجود أولادهما، وعشرة عمرها ١٢ عاما.

وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت انفصالها رسميا عن الفنان تامر حسني.

وكتبت بسمة على خاصة استوري بانستجرام :"وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب".



وتعد هذه المرة الثالثة لانفصال الثنائي عن بعضهما ، وسط العديد من الشائعات التى لاحقتهما الفترة الماضية.