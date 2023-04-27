اختتام فعاليات مهرجان الهجن العربي بمدينة العريش

شهد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ومشايخ القبائل والعواقل وأعضاء المجموعة البرلمانية، ختام المهرجان العربي.



وأكد المحافظ علي إقامة المهرجان العربي للهجن على مضمار نادي الهجن بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، في احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي وذكري تحرير سيناء الواحدة والأربعين.



وأشار إلي مشاركة ٥٦٠ جمل علي مدار ٣٠ شوط لمسافة ٣ و٥ كيلومترات، بمشاركة عدد من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، ووفود من دول السعودية والاردن والسودان.



وأعلنت اللجنة المنظمة نتائج الأشواط التي جرت علي مدار يومين، حيث قام المحافظ ومرافقيه بتسليم جوائز المسابقة على الفائزين وتسليم كؤوس التفوق لاصحاب المراكز الاولي.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على إهتمام القيادة السياسية بكل بقعة على أرض مصر وخاصة محافظة شمال سيناء، مشيرًا إلي أن رياضة الهجن موروث شعبى لمحافظتى شمال وجنوب سيناء، مع ضرورة العمل علي تعميم تلك الرياضة على مختلف المحافظات الأخرى.



وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بعودة إقامة مهرجانات وبطولات الهجن مرة أخرى إلى العريش، مؤكدًا أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقدم اهتمامًا كبيرًا بالتنمية الشاملة فى جميع محافظات الجمهورية من أجل توفير حياة كريمة لجميع المواطنين فى كل المحافظات.