غدًا.. انطلاق معرض تونس الدولي للكتاب 2023

تنطلق فعاليات الدورة الـ37 لمعرض تونس الدولي للكتاب، غدًا الجمعة، 28 من أبريل الجارى، وتستمر حتى 7 مايو 2023، بقصر المعارض بالكرم، وذلك تحت شعار "حلّق... بأجنحة الكتاب".

وتحل دولة العراق "ضيف شرف رسمي" لهذة الدورة، ولاتفيا ضيف شرف برنامج الاطفال واليافعين، كما تحل مؤسسة "كتارا" القطرية ضيف شرف المؤسسات الثقافية.

وتحمل هذه الدورة اسم وزير الشؤون الثقافية الأسبق ومؤسس هذه التظاهرة سنة 1982 الفقيد البشير بن سلامة، وترأسها الدكتورة والاستاذة الجامعية ومديرة معهد تونس للترجمة، زهية جويرو.

ويشتمل برنامج المعرض على العديد من الأنشطة الفكرية والثقافية الموازية، وتشهد نسخة هذا العام من الحدث مشاركة 300 دار نشر، تقدم ما يقرب من 500 ألف عنوان منشور.

وقد أكدت رئيسة لجنة التنظيم زهية جويرو حرص المنظمين على ربط علاقات استراتيجية فاعلة مع مؤسسات ومنظمات لها إسهامات قيّمة في مجال الثقافة بمعناها الشامل الذي يتجاوز حدود الكتاب ويصل إلى الإلمام بمواضيع وإشكاليات راهنة وطنيا ودوليا، على غرار التنمية المستدامة والتحديات البيئية ورهانات الرقمنة وغيرها.

وكان قد أعلن اتحاد الناشرين المصريين، عن مشاركته بالمعرض وتم إعلام دور النشر بتوفير شركة لشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين بالمعرض، بسعر شحن 260جنيه عن كل طرد صادر شامل التخليص وجميع المصاريف حتى دخول الطرود للجناح و26 دينار تونسى مرتجع شامل التخليص وجميع المصاريف حتى دخول الطرود لمخازن الشركة، مع العلم بأنه سيتم تحصيل جنيه واحد إضافى "لتنمية موارد الاتحاد" عن كل طرد صادر تحصله شركة الشحن من الناشر، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية.