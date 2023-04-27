خبير: الوفود السياحية لمصر زادت بنسبة 40%

قال محمد فاروق، خبير سياحي، إن الوفود السياحية لمصر زادت بنسبة 40% خلال الربع الأول من عام 2023، لافتا إلى جهود الدولة المصرية في زيادة أعداد السائحين الوافدين على مدار الـ4 سنوات الماضية.

وأضاف «فاروق»، في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية قامت بالكثير من أعمال البنية التحتية من طرق وكباري والترويج السياحي بالشرق والغرب وبالدول العربية، إضافة للقيام بالعديد من المشروعات، فضلًا عن العديد من الاحداث المهمة التي قامت بها مصر ولاقت صدى عالمي كبير مثل موكب المومياوات.

وأوضح ، أن أعداد السياح الوافدين إلى مصر بالربع الأول من 2023 فاق كل التوقعات، مشيرا الى تزايد الحجوزات من الدول الأوروبية وخاصة المانيا بداية من يوليو وحتى نوفمبر المقبل.

ولفت الخبير السياحي إلى أن السوق الصينية والألمانية من أكبر الأسواق الجديدة التي أصبحت مهمة جدًا، كونها من أهم الأسواق المصدرة للسائحين بمصر الآن، فالسائحين الصينيون أصبحوا منتشرين في معظم المدن المصرية، كالأقصر وأسوان والغردقة، منوهًا بأن السوق الروسية يرتفع بشكل تدريجي ومن المتوقع زيادة أعداد السياح الروس خلال الفترة المقبلة.