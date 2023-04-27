مصادرة 30 طن قمح مخزنه داخل مصنع أعلاف بالمحلة

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من مصادرة 30 طن قمح مخزنة داخل مصنع أعلاف بالمحلة الكبرى لاستخدامها فى غير الغرض المخصص لها، و18 طن أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة ضمت مفتشى التموين والتجارة الداخلية بالمديرية، لمتابعة حاله توريدات القمح المحلى موسم 2023 ومصانع الأعلاف بدائرة مركز المحلة الكبرى غربيه وضبط المخالفين، وتم خلالها رصد مصنع أعلاف حيوانية لقيامه بتخزين كميات من الأقماح المحلية بكميه وقدرها30 طن ثلاثون طن بداخل المصنع لاستخدام تلك الكميه فى غير الغرض المخصص لها.

كما تم ضبط والتحفظ بذات المصنع على كميات من الأعلاف الحيوانية منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على الشكائر بكميه وقدرها 375 شيكارة بإجمالى وزن 18 طن علف حيوانى منتهى الصلاحية.



وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وتحرير محضر بواقعة الضيط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.