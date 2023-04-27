طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار حج القرعة

تقدم النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب، أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية عضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، بطلب إحاطة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي فى شأن المغالاة والارتفاع الكبير فى أسعار حج القرعة هذا العام مقارنة بأسعار الحج العام الماضى.

وأشار النائب فى طلب الإحاطة إلى أن أسعار حج القرعة تجاوزت الـ١٧٥ ألف جنيه مقارنة بالعام الماضى الذى بلغت 95 ألف جنيه بالإضافة إلى تجاوز الحج البري ١٣٠ ألف جنيه هذا العام.

وأكد النائب أن هذا الأمر صعب على المواطن المصري القيام بركن أساسى من أركان الإسلام وهو أداء فريضة الحج هذا العام فى ظل الارتفاع فى الأسعار وتذاكر الطيران و أيضا الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.

وتساءل النائب فى الطلب: ما هو الدور الذى تقوم به اللجنة العليا للحج للحد من هذا الارتفاع وما هو الدور الذى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والهيئات لدعم تخفيض تكلفة الحج على المواطن المصري البسيط.