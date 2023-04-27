استمرار تركيب أطواق فسفورية للإبل منعا للحوادث ليلا بجنوب سيناء

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظ جنوب سيناء، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، والمرور، وضع علامات فسفورية على شكل “أطواق” فى رقاب الإبل؛ وذلك بعد تكرار وقوع حوادث للسيارات على امتداد الطرق، وتسببت فى مصرع وإصابة العشرات من المواطنين.

وفي العاصمة طور سيناء رصدت "البوابة نيوز" وضع أطواق فسفورية للجمال بقرية الوادي ، بالرقبة والقدمين حتى تكون دليل مستقلى السيارات أثناء القيادة ليلاً والحد من وقوع الحوادث، جرى ذلك بالتسيق بين مركز ومدينة طور سيناء تحت رئاسة مبروك الغمرينى رئيس المدينة والطب البيطري والمرور.

من جانبه أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، توجيهات لجميع الأجهزة والجهات المختصة، بسرعة تنفيذ ووضع هذه العلامات، وتعميمها وتوفيرها بالمجان، لما لها من مردود إيجابي فى الحد من تلك الحوادث، والتي عانت منها المحافظة وحصدت العديد من أرواح الأبرياء.

ووجه فودة، بالتنسيق مع المرور، ومديرية الطب البيطري؛ لسرعة وضع لوحات إرشادية وتحذيرية على الطرق، بمناطق تجمعات الإبل للحد من هذه الحوادث.

كانت الأجهزة التنفيذية في محافظة جنوب سيناء، قد سعت لتفادي خطر الجِمال عندما تكون قريبة من الطرق السريعة، بوضع أطواق فسفورية على الجِمال لتنبيه سائقي السيارات من خلال الضوء الذي تصدره ليلًا إلى عبور الجِمال أمامه، بهدف القضاء على ظاهرة تكرار الحوادث ليلا بسبب الجِمال، وذلك بالتنسيق مع إدارة المروربالمحافظة، ومديرية الطب البيطري .

وجرى تشكيل لجنة تحت إشراف المحاسب فوزي همام مفوض المحافظ للمحليات؛ وذلك لوضع آليات للحد من ظاهرة حوادث الطرق الناتجة عن عبور الجمال فجأة أمام السيارات وخاصة في ظلام الليل، وجرى تركيب وتوزيع المئات من الأطوق الفوسفوري على المزارعين في القرى على مستوى مدن المحافظة.