اليوم .. الأهلي يخوض مرانه الثاني بالمغرب استعدادا لمواجهة الرجاء

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الثاني بالمغرب استعدادا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه في السابعة مساء اليوم ويقام على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء.

وكان الفريق قد خاض مرانه الأول أمس الأربعاء على نفس الملعب، في الوقت الذي حرص فيه يوسف لحسينية، رئيس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، على استقبال بعثة الفريق برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، فور الوصول إلى ملعب العربي الزاولي، لخوض المران الأول في المغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس، بعدما فاز الأهلي في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة على استاد القاهرة.