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الخميس 27 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

«النواب الأمريكي» يقر مشروع قانون الجمهوريين حول رفع سقف الدين العام

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
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أقر مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي مشروع قانون جمهوري برفع سقف الدين العام مع خفض الإنفاق في الميزانية.

وحظيت الوثيقة بتأييد 217 نائبا في حين عارضها 215 من أعضاء مجلس النواب. ويتجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون للنظر فيه.

قدم رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي حزمة من الإجراءات التي تتضمن رفع سقف الدين الأمريكي بمقدار 1.5 تريليون دولار، إضافة إلى تقليص نفقات الميزانية.

وأوضح رئيس مجلس النواب خلال اجتماع المجلس يوم الأربعاء، أن الخطة تنص على تحديد نفقات الميزانية عند مستوى عام 2022 المالي الذي بدأ في 1 أكتوبر الماضي، والحد من زيادة النفقات عند مستوى 1% سنويا.

مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي أمريكا خفض الإنفاق رفع سقف الدين العام