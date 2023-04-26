أتلتيكو مدريد يقلب تأخره إلى فوز بثلاثية على مايوركا بالدوري الإسباني

قلب فريق أتلتيكو مدريد، تأخره في مباراته ضد ريال مايوركا، إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني.

وتلقت شباك أتلتيكو مدريد، هدفًا في الدقيقة 20 عن طريق ماتيا ناستاسيتش، ليأتي رودريجو دي باول الذي أدرك التعادل لصالح الأتلتي في الدقيقة 45+2.

وفي الدقيقة 47، أحرز ألفار موراتا هدف التقدم لأصحاب الأرض، ثم سجل يانيك كاراسكو الهدف الثالث في الدقيقة 77، ليفوز أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدف على ريال مايوركا.

وبتلك النتيجة، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 63 نقطة، محتلًا بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 40 نقطة في المركز الحادي عشر.