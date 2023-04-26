الرئيس الصيني في اتصال بزيلينسكي: الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد القابل للتطبيق للخروج من الأزمة الأوكرانية، وأن "لا أحد يفوز بحرب نووية".

جاء ذلك حلال اتصال هاتفي أجراه شي اليوم الأربعاء، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.

وقال شي إن الصين سترسل ممثلا خاصا للحكومة الصينية لشئون أوراسيا لزيارة أوكرانيا ودول أخرى لإجراء اتصالات متعمقة مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.

وشدد الرئيس الصيني على أنه فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تقف الصين دائما إلى جانب السلام، وموقف الصين الأساسي هو تعزيز السلام من خلال المحادثات.

وقال شي - خلال الاتصال الهاتفي - إنه "لا يوجد منتصر في حرب نووية"، مضيفا أنه "يجب على جميع الأطراف المعنية التزام الهدوء وضبط النفس في التعامل مع القضية النووية والنظر بصدق إلى مستقبل ومصير أنفسهم والإنسانية ككل والعمل معا لإدارة الأزمة".

من جانبه، كتب زيلينسكي - على حسابه الرسمي لموقع تويتر - أنه أجرى اتصالا مع الرئيس الصيني.

وقال زيلينسكي: "لقد أجريت مكالمة هاتفية طويلة وذات مغزى مع الرئيس الصيني شي جين بينج. وأعتقد أن هذه المكالمة، فضلا عن تعيين سفير أوكرانيا لدى الصين، ستعطي دفعة قوية لتنمية علاقاتنا الثنائية".