العراق يدعو السودان لوقف القتال ويخصص طائرتين لإجلاء مواطنيه العالقين هناك

دعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، الأطراف السودانية لوقف القتال وحل المشاكل بالطرق السلمية والحوار لما يعزز الأمن ويحفظ السلم الأهلي.

وذكرت الخارجية العراقية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)-، أن وكيل وزارة الخارجية العراقية عبد الرحمن الحسيني، استقبل سفير جمهورية السودان في العراق عبدالرحيم سر الختم عبدالرحمن، وأعرب عن أمله بوقف القتال في السودان وحل المشاكل بالطرق السلمية والحوار بين الأطراف السياسية وبما يعزز الأمن ويحفظ السلم الأهلي، مؤكدا أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين العراقيين المقيمين في السودان، وتسهيل عملية إجلائهم وعودتهم إلى العراق بسلام.

بدوره، قدم السفير السوداني شرحا وافيا عن الأوضاع والتطورات التي تشهدها السودان.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، تخصيص طائرتين لإجلاء العراقيين العالقين في السودان.

وقال الوزير العراقي -في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- "إنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، تم تخصيص طائرتين لإجلاء الرعايا العراقيين العالقين في السودان".

وأضاف أن وزارة الدفاع والجيش العراقي على أتم الاستعداد لكل المهام.

كان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد وجه، أمس الثلاثاء، ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء العراقيين المقيمين في السودان.