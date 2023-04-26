إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارتي نقل بالوادي الجديد

أصيب 13 شخصا بينهم 4 أطفال، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتي نقل بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 13 مصابا في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم سيارتي ربع نقل بطريق " صبيح – الفرافرة" أسفر عن إصابة كل من محمد محمد عبد الغني 15 عاما، محمد عبد الغني السيد 45 عامًا، راضية عبدالستار إبراهيم 45 عامًا، أسماء محمد احمد 12 عامًا، ياسين أشرف على 12 عامًا، كويسة على أحمد 46 عاما، صبري مدحت عدلي 15 عامًا، مسيوغة فؤاد منطاع 35 عامًا اشتباه كسر بالفقرات القطنية، عزة على عبدالسميع 21 عامًا، محمد سمير عبد الرسول 16 عامًا، مروة محمد أحمد عيسي 30 عامًا، مرتضى رفعت مرتضى 20 عامًا، هاشم هاني عبدالسميع 15 عًاما.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي للعلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.