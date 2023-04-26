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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال مايوركا

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
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أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ريال مايوركا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف أتلتيكو مدريد، ريال مايوركا على ملعب واندا ميتروبوليتانو، حيث ينطلق اللقاء في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

ويقود الثنائي أنطوان جريزمان وألفارو موراتا، هجوم الأتلتي أمام مايوركا، في المواجهة التي يسعى خلالها الفريق في الحفاظ على مركزه الثالث بترتيب الليجا الإسبانية، بعدما خسر لقاء الجولة الماضية أمام برشلونة بهدف للا شئ.

ويحتل أتلتيكو مدريد، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، فيما يأتي ريال مايوركا في المركز الحادي عشر وفي رصيده 40 نقطة.

تشكيل أتلتيكو مدريد 

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد، كالتالي.

حراسة المرمى: جربيتش

خط الدفاع: مولينا - فيتسل - خيمينيز - هرموسو

خط الوسط: ليمار - دي باول - كوكي - كاراسكو 

وفي الهجوم: جريزمان - موراتا.

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