رسميًا.. تحديد موعد مباراة ديربي مانشستر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، موعد مباراة ديربي مدينة مانشستر بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجاري 2022-2023.

مانشستر سيتي تغلب على شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما مانشستر يونايتد تخطى برايتون بركلات الترجيح في نفس الدور.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أعلن الثالث من شهر يونيو المقبل لإقامة مباراة ديربي مانشستر، لكن لم يحدد موعد اللقاء إلا اليوم الأربعاء.

ويقام نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة في التاريخ للبطولة الأقدم في كرة القدم، بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، يوم السبت 3 يونيو المقبل على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في هذا التوقيت منذ 12 عامًا، ويأتي ذلك بعد طلب سلطات الأمن الإنجليزية، بحسب تقارير إعلامية عديدة.

وسيحصل بطل كأس الاتحاد الإنجليزي على 2 مليون جنيه إسترليني، بينما يحصل الوصيف على مليون فقط، من صندوق جوائز المسابقة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وحدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 3 يونيو 2023، وينطلق اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن الفريقين التقيا مرتين خلال الموسم الجاري في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي انتصر في الذهاب بستة أهداف مقابل ثلاثة، قبل أن يفوز مانشستر يونايتد إيابًا في أولد ترافورد بهدفين مقابل هدف واحد.