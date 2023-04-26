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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قمة البريميرليح.. هالاند ومحرز يقودان التشكيل المتوقع للسيتي أمام أرسنال

هالاند
هالاند
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "الاتحاد"، حيث يستضيف فريق مانشستر سيتى، نظيره أرسنال ، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
ومن المفترض ان يضع هذا اللقاء ملامح بطل البريميرليج هذا الموسم، حيث يتصدر آرسنال جدول الترتيب، بفارق 5 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي، وللأخير مباراتين أقل.

ومن المتوقع أن يدخل مانشستر سيتي اللقاء مهاجماً بالثنائى رياض محرز وإيرلينج هالاند أمام ارسنال.
وجاء تشكيل مانشستر سيتى المتوقع كالتالى:
حراسة المرمى: إيدرسون .
خط الدفاع: لابورت - دياز - ستونز - رودري.
خط الوسط: جندوجان - دي بروين - سيلفا - جريليش .
خط الهجوم: محرز - هالاند .
 

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