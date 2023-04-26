محافظ الفيوم: إزالة 65 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إزالة 65 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، وداخل الحيز العمراني بدون ترخيص، على إجمالي مساحة 24 قيراطاً و18 سهماً بمختلف أنحاء المحافظة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، تمكنت خلال إجازة عيد الفطر المبارك من إزالة عدد 15 حالة بناء مخالف في المهد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 13 قيراطاً و6 أسهم، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بإزالة 8 حالات تعدٍ تم رصدها خلال فترة العيد بإجمالي مساحة 7 قراريط و22 سهماً.

وأضاف، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، قد قامت بإزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على إجمالي مساحة 14 قيراطاً و12 سهماً، إضافة إلى 120 متر مربع، وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية من إزالة عدد 17 حالة تعدٍ متنوعة على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بإزالة 3 حالات تعدٍ داخل وخارج الحيز العمراني، على إجمالي مساحة 330 متراً، وفي مركز ومدينة يوسف الصديق، تم إزالة 7 حالات تعدٍ بإجمالي مساحة 487 متراً.

وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بضرورة التصدي الحازم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

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