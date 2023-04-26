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الأربعاء 26 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على مباريات المحلة المقبلة بالدوري

المحلة
المحلة
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أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد ثلاث جولات جديدة من عمر بطولة الدورى الممتاز  .

حيث يستضيف غزل المحلة نظيره سموحة فى الجولة السابعة و العشرون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 مايو المقبل فى تمام الساعة السابعة مساءًا على ستاد المحلة بينما يلاقى سيراميكا بالجولة الثامنة و العشرون يوم الاحد الموافق 14 مايو فى تمام الساعة الثامنة مساءً وتقام المباراة على ستاد القاهرة و يواجه بيراميدز  فى الجولة التاسعة و العشرون يوم الاحد الموافق 21 من الشهر نفسه فى تمام الساعة التاسعة و النصف مساءً على ستاد المحلة .

الأندية المحترفة الثلاثاء المقبل الجولة السابعة