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الأربعاء 26 أبريل 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أجويرو يقود هجوم غزل المحلة أمام طلائع الجيش

المحلة
المحلة
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أعلن عبد الباقى جمال المدير الفنى للفريق التشكيل الأساسى الذى سوف يخوض لقاء اليوم أمام طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز و المقرر انطلاقها بعد قليل على ستاد جهاز الرياضة .

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى ..  عمرو شعبان.

خط الدفاع .. طارق سامى، مصطفى العش ، معاذ الحناوى ، إيهاب سمير .

خط الوسط .. أحمد النادرى ، محمد بازوكا ، محمد جابر ، ابراهيما كونيه .

الهجوم .. جبريل اورك ، عبد الرحمن عاطف " اجويرو " .

الاحتياطى .. أحمد رضا ، السيد الشبراوى ، أحمد الشيخ ، محمود الحضرى ، كريم مصطفى ، حازم مرسى ، حميد ماو ، هانى عادل ، تشارلز باسى .

ابراهيما كوني أجويرو أحمد الشيخ