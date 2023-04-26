أجويرو يقود هجوم غزل المحلة أمام طلائع الجيش

أعلن عبد الباقى جمال المدير الفنى للفريق التشكيل الأساسى الذى سوف يخوض لقاء اليوم أمام طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز و المقرر انطلاقها بعد قليل على ستاد جهاز الرياضة .
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى .. عمرو شعبان.
خط الدفاع .. طارق سامى، مصطفى العش ، معاذ الحناوى ، إيهاب سمير .
خط الوسط .. أحمد النادرى ، محمد بازوكا ، محمد جابر ، ابراهيما كونيه .
الهجوم .. جبريل اورك ، عبد الرحمن عاطف " اجويرو " .
الاحتياطى .. أحمد رضا ، السيد الشبراوى ، أحمد الشيخ ، محمود الحضرى ، كريم مصطفى ، حازم مرسى ، حميد ماو ، هانى عادل ، تشارلز باسى .