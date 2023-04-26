رفضًا لنظام الفاتورة الإلكترونية.. وقفة احتجاجية للمحامين أمام نقابتهم بوسط البلد

نظم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، اعتراضا على تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية.

وتعتبر تلك الوقفة التي ينظمها المحامون الثالثة أمام مقر النقابة العامة، اعتراضا على التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، رافعين شعار: المحامين رافضين رافضين من أسوان لرأس التين.

وكانت نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أصدرت بيانًا بشأن أزمة الفاتورة الإلكترونية وما أثير مؤخرًا حولها، جاء نصه كالتالي:

"أزمة منظومة الفاتورة الإلكترونية"

فوجئ جموع المحامين بتصريحات صادرة عن سامح عاشور المحامي، تتضمن قيامه بشكل منفرد وشخصي بمخاطبة وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على المحامين، دون الرجوع إلى أو التنسيق مع مجلس نقابة المحامين صاحب الصفة الأصيلة في هذا الشأن.

وتضمنت هذه التصريحات والمكاتبات خروجًا على موقف جموع المحامين ونقابتهم الثابت والواضح بشأن رفض تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على مهنة المحاماة؛ لما يحول دون ذلك من عقبات واقعية وقانونية ودستورية، كما مثلت هذه التصريحات والمكاتبات تعديًا صارخًا وتقويضًا متعمدًا لعمل اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض بين نقابة المحامين ووزارة المالية؛ ممثلة في مصلحة الضرائب، والثابت من قبل اتخاذ القرار بإرجاء أي تطبيق لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لحين انتهاء هذه اللجنة من أعمالها.