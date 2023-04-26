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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يناقش آليات تفعيل بروتوكول التعاون مع شركة مصر للأسمنت بقنا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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عقد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاََ تنسيقياََ لمناقشة آليات تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة وشركة مصر للأسمنت بقنا، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  الدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة، والدكتورة غني عبد الناصر عميد كلية التمريض، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية، وصبري محمد مدير عام إدارة رعاية الشباب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وقال رئيس الجامعة، أن الاجتماع ناقش آليات تفعيل بنود الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة مصر للأسمنت قنا، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية، والقيام بالدور المجتمعي على أكمل وجه، مضيفاً أن بنود الاتفاقية تضمنت عدة مجالات، ومنها التعاون فى مجال البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات المشتركة، إلى جانب تبادل الزيارات العلمية بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة ومختلف الكوادر البشرية بالشركة، وإجراء البحوث العلمية فى موضوعات تخصصية تسهم فى تطوير الصناعة وحل مشاكلها، وكذلك تدريب الطلاب على الدراسات الجيولوجية وخطط التعدين وعمليات التحاليل الكيميائية، وأعمال الميكانيكا والكهرباء واختبارات الأسمنت.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عمران، أن البروتوكول يتضمن أيضاً إتاحة الفرصة للطلاب والكوادر الفنية والبحثية للتدريب فى كلا المؤسستين، ودعم الطلاب الغير قادرين، وتقديم كافة أنواع الدعم للمدن الجامعية، مشيراً إلى أن الشركة ستقدم منحة سنوية للجامعة بمبلغ مليون جنيه مصري لدعم مجالات التعاون المتفق عليها، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية، واقتراح سبل تطوير التعاون بين الجانبين.

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