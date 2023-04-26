أصالة تقدم “reality show” عن حياتها في مجموعة حفلات تبدأها من القاهرة

تبدأ المطربة أصالة جولة فنية جديدة من نوع مختلف، حيث تحيي أصالة مجموعة حفلات في عدد من الدول العربية وستقوم في كل حفل منها بالكشف عن مكنونات من حياتها وذلك من خلال فيلم قصير يتم عرضه قبل الحفل.

تبدأ أصالة تلك الجولة الغنائية من العاصمة المصرية القاهرة، تقوم فيها بإحياء حفل كبير يعرض قبله فيديو قصير به العديد من المقاطع المصورة عن حياتها الشخصية وعن التحضير لأعمالها الفنية سواء تسجيل الأغاني أو التجهيز للحفلات والبروفات، وتكمل أصالة جولتها في عدة دول عربية بعد مصر منها السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب.

وسيستعرض الفيلم القصير الذي يعرض للجمهور على المسرح بعد صعود أصالة، مكنونات عن حياتها لا يعرفها الجمهور ولم تتحدث عنها من قبل، ستكشفها لأول مرة مثل علاقتها بأسرتها والمحن والأزمات التي مرت بها منذ الصغر واستطاعت التغلب عليها بإرادتها وعزيمتها وكذلك كيفية التحضير للكثير من أعمالها.

‎اصالة بذلك تقدم “reality show” عن حياتها ومسيرتها الفنية وبهذا تكون اول فنانة عربية تقوم بهذه الفكرة، وبمجرد أن تنهي أصالة حفلها في مصر ستبدأ في الإعداد لحفلها التالي وتجهيز الفيلم الخاص به، وهي تجربة جديدة ومختلفة لم يسبق لمطرب أو مطربة عربية تقديمها لجمهوره على المسرح، حيث تشارك أصالة جمهورها العديد من تفاصيل لحظاتها الخاصة المميزة .