روسيا تعلن طرد 10 من موظفي سفارة النرويج ومكتب ملحقها العسكري

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، قرار موسكو بطرد 10 من موظفي سفارة النرويج ومكتب ملحقها العسكري.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الغرب يستعد لجولة جديدة من الحروب في محاولة منه للحفاظ على هيمنته في العالم، مما سيبطئ قيام نظام عالمي جديد، لكن لن يمنعه، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال لافروف في تعليقه على تشكل عالم متعدد الأقطاب في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة: "الاستعدادات جارية لجولة جديدة من الحرب للسيطرة على العالم. أو بالأحرى من الحروب، في محاولة للحفاظ على الهيمنة على العالم".

وأشار إلى أن جهود الغرب لن تؤدي إلا لإبطاء قيام نظام عالمي جديد، لكنها لن تمنع ذلك.

وأضاف: "يتبلور عالم متعدد الأقطاب بشكل موضوعي، ولا أعرف ما الطابع الذي سيأخذه في نهاية المطاف".