مواعيد مواجهات الزمالك في الجولات 27و28و29 للدوري الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المحترفة جدول مباريات الجولات السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في الجولة السابعة والعشرين يوم السبت 13 مايو في السابعة مساءً باستاد الإسماعيلية بعدما تم تأجيل اللقاء لهذا الموعد بسبب ارتباط الأبيض بلقاء السوبر المحلي أمام الأهلي المقرر له يوم 5 مايو المقبل في الإمارات.

وفي الجولة الثامنةوالعشرين يلتقي الزمالك مع أسوان يوم الخميس 18 مايو المقبل باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء، ويحل الزمالك ضيفا على الداخلية في التاسعة والنصف مساء يوم 22 مايو المقبل باستاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الـ29 لمسابقة الدوري.

وفي نفس الوقت تحدد يوم 30 مايو المقبل موعدا للقاء الزمالك أمام طلائع الجيش، والمؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري، وسيقام اللقاء باستاد القاهرة في الثامنة مساءً.