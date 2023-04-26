ads
الأربعاء 26 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث تصادم بكفر شكر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم توك توك أثناء السير بطريق طراد النيل في قرية كفر شكر، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك بـ آخر بطريق طراد النيل كفرشكر قرية كفر على شرف الدين، مما نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين جرى نقلهما إلى المستشفى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، ورفع آثار الحادث من الطريق لعدم تعطيل حركة المرور بالطريق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مديرية أمن القليوبية مصرع شخص وقوع حادث تصادم كفر شكر