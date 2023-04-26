مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث تصادم بكفر شكر

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم توك توك أثناء السير بطريق طراد النيل في قرية كفر شكر، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك بـ آخر بطريق طراد النيل كفرشكر قرية كفر على شرف الدين، مما نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين جرى نقلهما إلى المستشفى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، ورفع آثار الحادث من الطريق لعدم تعطيل حركة المرور بالطريق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.