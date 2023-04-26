ارتفاع أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الاربعاء 26 أبريل 2023

ارتفعت أسعار الذهب في سوق الصاغة و محلات الذهب المصرية، مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 ، متأثرة بالارتفاع في أسعار الذهب عالميًا، بعد أن تراجعت خلال التعاملات المسائية أمس.

و سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 2857.25 جنيها، مقارنة بسعره ختام تعاملات امس و التي سجلت 2834.25 جنيها.

و وصل سعر الذهب عيار 21 ( الاكثر اقبالا و انتشارا في السوق المصري ) 2500 جنيها ، مقابل 2480 جنيها ختام تعاملات الامس.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 2142.75 جنيها ، مقابل 2125.75 جنيه ختام الامس .

عيار 14 بيع 1,647 شراء 1,660 جنيه .

و سجل جرام الذهب عيار 12 سعر 1,411 جنيه للبيع ، و 1,423 جنيه للشراء .

و بلغ سعر الجنيه الذهب ( و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) حوالي 20000 جنيه ،

مقابل 19840 جنيه سعره ختام تعاملات الامس .

و سجل سعر الاونصة ( و تزن حوالي 31 جراما من الذهب ) 87,791 جنيه للبيع ، و 88,502 جنيه للشراء .



و سجل سعر الكيلو من الذهب حوالي ، 2,822,857 جنيه للبيع ، و 2,845,7 جنيه للشراء .

و يضاف علي اسعار الذهب تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام.

و في بورصات الذهب العالمية ، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في يونيو على 2،008.65 دولار للأونصة بارتفاع بنسبة 0.44%، لتصبح أسعار الذهب عالميًا أعلى من مستوي 2000 دولار للأونصة.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة ارتفاع 2،014.50 دولار للأونصة.

الذهب قد يجد نقاط الدعم على 1969.80 دولار والمقاومة على 2014.50 دولار

وبالنسبة لمؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.50% للمتاجرة به على 101.57 دولار

في الوقت نفسه على كومكس، هبط سعر الفضة لشهر يوليو بنسبة 1.09% لتتم المتاجرة به على 25.25 دولار امريكي للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر يوليو بنسبة 2.45% لتتم المتاجرة به على 3.87 دولار للرطل.