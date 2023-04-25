تونس تؤكد عزمها دفع علاقات التعاون الثنائي مع الأرجنتين

أكد نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عزم بلاده دفع علاقات التعاون مع الأرجنتين والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات البلدين، داعيًا إلى ضرورة الاستفادة من فرص التعاون المتوفّرة من الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، مع جوزي ماريا أربيا، سفير جمهورية الأرجنتين بتونس والذي تم خلاله بحث السُبل الكفيلة بمزيد تطوير مجالات وآليّات التعاون بين تونس والأرجنتين من خلال الاستفادة من الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية وتنفيذ مختلف اتفاقيات التعاون الموقّعة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنيّة.

من جانبه، أشاد السفير الأرجنتيني، بعلاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدًا استعداد الأرجنتين لرفع مستوى التعاون مع تونس وتنويع ميادينه.