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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة الأهلي تصل الدار البيضاء استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، إلى الدار البيضاء منذ قليل، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

 

وكانت بعثة الفريق الأحمر غادرت مطار القاهرة عصر اليوم الثلاثاء، متجهة إلى المغرب، لمواجهة فريق الرجاء. 

 

وخاض الفريق مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، حيث أنهى استعداداته قبل السفر إلى المغرب لخوض المباراة.

 

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت الماضي قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

بعثة الأهلي الأهلي والرجاء المغربي دوري أبطال أفريقيا