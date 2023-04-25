الدوري الإسباني.. جيرونا يسحق ريال مدريد برباعية مقابل هدفين

حقق فريق جيرونا، انتصار مستحق علي ريال مدريد بأربع أهداف لهدفين، في الأسبوع الـ31 علي ملعب مونتيليفي ضمن منافسات الدوري الاسباني.

وأفتتح أهداف اللقاء نادي جيرونا عن طريق الاعب فالنتين كاستيلانوس الذي لم يكتفي بهدف واحد بل أحرز اربع أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 12، 24، 46، 62، من المباراة بينما احرز هدف الريال الأول الجناح فينيسيوس جونيور في الدقيقة 34، وجاء بالهدف الثاني للريال في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة أرتفع رصيد جيرونا الي 41 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 65 في المركز الثاني.



وبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، روديجر.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، أسينسيو.