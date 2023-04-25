الخارجية الروسية: موسكو سترد على طرد السويد لـ5 دبلوماسيين روس

أكدت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو سترد على طرد السويد لخمسة دبلوماسيين روس.

وقال مصدر في الخارجية، لم يكشف عن هويته، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن" روسيا ستقدم ردا مناسبا، على خلفية طرد السويد للدبلوماسيين الروس".

وكان وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم قد أعلن -في وقت سابق اليوم- أن ستوكهولم تطرد خمسة دبلوماسيين روس، بزعم أن "أنشطتهم تتعارض مع الوضع الدبلوماسي".

وقال بيلستروم في تصريحات متلفزة: "إن السويد استدعت اليوم السفير الروسي فيكتور تاتارينتسيف وأبلغته بأن خمسة موظفين بالسفارة طلب منهم مغادرة البلاد لأن أنشطتهم تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وأنشطتهم على أراضينا كانت لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".

جدير بالذكر أن الحكومة السويدية قررت - في وقت سابق هذا الشهر- إبقاء منصب مستشار السفارة الروسية لشئون الثقافة شاغرا بعد انقضاء مهام المستشار الحالي في أغسطس المقبل، ووصفت السفارة الروسية هذا القرار بالمسيس.