طالب سيناوي الأول جمهورية في مسابقة التربية الفنية

هنأ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء الطالب علي محمد علي بالصف الثاني الثانوي الفني بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التابعة لإدارة طور سيناء؛ لحصوله على المركز الأول جمهوري في مسابقة التربية الفنية “مصر في عيون أبنائها” للتربية الخاصة

وأشاد وكيل الوزارة بموهبة الطالب والمركز المشرف له بين محافظات الجمهورية، وثمن وكيل الوزارة دعم ورعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لأبنائه وبناته من ذوي الهمم بمختلف أشكال الدعم المعنوي والمادي.

وفي السياق ذاته أكد وكيل الوزارة أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء نسق مع أكثر من جهة ؛ لتقديم الدعم اللازم لأبنائنا وبناتنا من خلال مديرية التضامن وبكل ما يحتاجونه حتى أنهم يحظون برعاية شخصية منه، مشيرا إلى اتجاه الدولة المصرية لرعاية ذوي الهمم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بهم وتخصيص مساحة كبيرة لهم في مجالات عدة.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن هذا الاهتمام انعكس بأثر إيجابي على هؤلاء الطلاب ويقومون بتشريف المديرية في المسابقات التي تعقد على مستوى الجمهورية مؤكدا أن المديرية أيضا لن تبخل عنهم بشيء، متمنيا لهم التوفيق ومزيدا من الإنجازات

وهنأ وكيل الوزارة كلا من الشؤون التنفيذية والتربية الخاصة والتوجيه العام للتربية الفنية على المركز المشرف وموجهي التربية الفنية بالإدارة ومعلمي التربية الفنية بالمدرسة وإدارة المدرسة .

ومن جانبهم هنأ سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية و رحاب محمد مديرة التربية الخاصة و أمل الفحام موجه عام التربية الفنية وكيل الوزارة على دعمه ورعايته المستمرة للأنشطة والموهوبين من الطلاب والطالبات واهتمامه بطلاب ذوي الهمم الذي توّج ذلك بمراكز مشرفة لتعليم جنوب سيناء بين محافظات الجمهورية.

كما هنأت الموجه العام الطالب الفائز وتوجيه الإدارة ومعلمي التربية الفنية بالمدرسة وإدارة المدرسة بقيادة هيثم عبد الستار.