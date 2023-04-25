محافظ الغربية يتابع استقبال محصول القمح بصوامع وشون المحلة وطنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، استقبال محصول القمح داخل عدداً من الصوامع والشون بمركزي طنطا والمحلة وذلك للاطمئنان على جاهزية الصوامع وأماكن التخزين لاستقبال محصول القمح والذي بدأ توريده منذ الثامن من أبريل الجاري ويستمر توريده وحتى أغسطس المقبل.

وتفقد المحافظ صومعة طنطا الإماراتية والتي استقبلت 105 طن من القمح، كما تفقد صومعة طنطا المعدنية والتي استقبلت 85 طن، إلى جانب تفقد شونة الفاخر بالمحلة الكبرى، حيث وجه المحافظ مديرية الطرق بتمهيد الطريق المؤدي إلى شونة الفاخر كما وجه حي أول طنطا بالتنسيق مع السكة الحديد لتركيب بلاطات انترلوك لتيسير دخول القطارات بشكل سلسل إلى داخل صومعة طنطا المعدنية.

وأوضح رحمي أن مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال القمح في ٢٢ موقع تخزيني طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين وكذلك الإعداد والتجهيز المسبق لجميع مواقع التخزين من أجل نجاح عملية التخزين لهذا العام.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ومصادرة أي كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني للتداول والتأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.

وفي سياق آخر قام المحافظ بمفاجئة داخل أخد المخابز البلدية في شارع سكة سيجر بحي أول طنطا، للوقوف على مدى جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات من حيث الوزن وجودة الرغيف، موجهاً مديرية التموين باستمرار تكثيف الحملات على المخابز والأسواق في نطاق المحافظة.

يذكر أن أسعار شراء القمح المنتج محليا لموسم 2023 والذي سيستمر توريده حتى ٢١ أغسطس، قد بلغت على النحو التالي ( 1500 جنيه للإردب زنة 150 كم درجة نظافة 23,5 قيراط، 1475جنيه للإردب زنه 150 كجم درجه نظافة 23 قيراط و 1450 جنيه للإردب زنه 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط) وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.