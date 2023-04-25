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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 50 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل مخزن في البحيرة

المضبوطات
المضبوطات
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، حملة بمدينة دمنهور، في إطار جهود المحافظة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

 وأسفرت عن ضبط 50 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل مخزن بمركز دمنهور، حيث تمت مصادرتها وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.


 

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