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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شبورة مائية وحار نهارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية و طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم الأربعاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء فترات متقطعة. 

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغري 16  ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 22 ،وعلى شمال الصعيد 34 والصغري 18، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 21 درجة  .

حالة الطقس غدا الارصاد