3 مايو.. الأقصر تستضيف فعاليات المهرجان الدولي السابع للأم المثالية

تستعد محافظة الأقصر، لاستضافة فعاليات المهرجان الدولي السابع للأم المثالية، والذي يقام يوم الأربعاء الموافق 3 من شهر مايو المقبل بساحة معبد الكرنك، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، بالتعاون مع جامعة الأقصر، ومؤسسة مشوار التنموية.

وأوضحت دعاء صلاح، مدير عام المهرجان، لـ "البوابة نيوز" أنه تم بحث كافة إجراءات وتدابير نجاح المؤتمر الدولي السابع لمهرجان الأم المثالية، لما يمثله من مكانة دولية استطاع تحقيقها خلال دوراته الست السابقة، في تكريم عدد كبير من الأمهات المثاليات من مصر والدول العربية والأجنبية، حيث من المنتظر تكريم أكثر من 50 أما مثالية، بحضور دولة تونس ضيفة شرف المهرجان لهذا العام، وممثلتها الدكتورة الشاعرة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في الجمهورية التونسية.

وكان الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، قد استقبل – في وقت سابق - الدكتور صلاح الجعفراوى منسق عام المهرجان الدولي للأم المثالية، مستشار مؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، لبحث آليات تنظيم الجامعة للمهرجان الدولي للأم المثالية في دورته السابعة.

وأوضح الدكتور حمدي حسين، أن تنظيم جامعة الأقصر للمهرجان يأتي في إطار حرص الجامعة على التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وفي ضوء قيام الجامعة بدورها تجاه المجتمع مشيراً إلى أن احتفالية الأم المثالية تعكس مدى التعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي تأتي تقديرًا لكل أم لها بصمة في الحياة، وتميزت وتفانت في خدمة أبنائها ووطنها، مؤكداً أن جامعة الأقصر تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي لإنجاح المهرجان، وإخراجه في صورة مشرفة تليق باسم جامعة الأقصر.

من جانبه، وجه الدكتور صلاح الجعفراوي المنسق العام، الشكر لرئيس جامعة الأقصر، على حفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته بالتعاون المشترك ومتمنيًا تحقيق ثماره قريبًا بما يخدم الطلاب جيل المستقبل، مبدياً ترحيبه بالتعاون مع إدارة الجامعة خلال الفترة المقبلة، في تنظيم واستضافة عدد من الفعاليات والأنشطة التي تخدم طلاب الجامعة.