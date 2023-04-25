بالفيديو.. خبير اقتصادي: أصحاب المعاشات لهم حق وواجب في برامج الحماية الاجتماعية

قال الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الـ50% زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية تأخذ 3 أبعاد وأهداف رئيسية، هم: الحماية، الرعاية، التنمية، مشيرًا إلى أن الهدف من أي تغطية اجتماعية هو الوصول من الحماية والرعاية إلى أوجه التنمية المستدامة، إذ أنه يتم تخصيص جزء من أوجه الدعم إلى دعم سلع تموينية على سبيل المثال، وهذا يستهدف بشكل أساسي الفئات الأولى بالرعاية التي تحتاج نوعا من الدعم الغذائي من اجل الحفاظ على الصحة ومستوى غذائي معين بالتالي تحقيق أحد ؤوافد الحماية الاجتماعية وهو الحماية من الفقر وسوء التغذية والوقوع تحت خط الفقر.

وأضاف "عبدالله" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الاتجاه الثاني المتعلق بالرعاية، يعني رعاية فئات معينة، وتتخذ الرعاية أوجه مختلفة مثل الدعم النقدي ودعم فئات وأُسر محددة بشكل شهري بهدف الوصول بذويهم لمرحلة البلوغ أو وصول الأُسر المستهدفة إلى مرحلة تنمية وامتلاكها لدخل مستمر ودائم، موضحًا أن البُعد الثالث الخاص بالوصول إلى التنمية وتحقيقها، موضحًا أن التنمية تعني أحد أجزاء مخصصات الدعم التي تستهدف نقل الفئات الأولى بالرعاية من كونهم متلقين للدعم بشكل مستمر إلى مرحلة الإنتاج.

وتابع، أن ذلك يُعد الهدف الأساسي من برنامج الحماية الاجتماعية بشكله الكامل، وهذا يعطي فرصة أكبر للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن أصحاب المعاشات ضمن الفئات الأولى بالرعاية التي بذلت جهدًا كبيرًا في المجتمع وأصبح لها حق وواجب في برامج الحماية الاجتماعية متمثل في زيادة مخصصات المعاشات بما يتناسب مع الظروف التي يمر بها العالم مثل التضخم، مشيرًا إلى أننا نشهد كل شهر 3 و4 من كل عام، إعادة صياغة لملف الحماية الاجتماعية وبالتحديد الفئات الأولى بالرعاية المعاشات، وذلك بهدف الوصول إلى حد ممكن من الاستهلاك يحقق نوعًا من التوازن.

وأردف، أن الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية المعاشات تتخذ شقين، الأول: الدعم النقدي أو الزيادة النقدية التي تكون موجودة في المعاش، بينما الثاني: الحماية من الأمراض والبدائل الممكنة، مشيرًا إلى أن الزيادة النقدية للمعاش تخطت في مجلمها هذا العام 25%.

وأوضح: "أي معاش يتم صرفه يكون فيه جزء مخصص للغذاء وأخر للدواء، وهذا ما يتقاطع مع أهداف أخرى خاصة بالسياسية الاقتصادية للدولة، وهو توفير بيئة صحية وتوفير رعاية صحية شاملة"، موضحًا أنه سيتم الحصول على الزيادة في المعاش بالإضافة إلى فصل وتجنب الصرف من المعاش على برامج الصحة.