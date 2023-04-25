ضبط مصنع بير سلم ينتج فسيخ من أسماك منتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت إشراف المحاسب محمد عبد العال، وكيل المديرية ومفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية وبالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، حملة بمدينة المحمودية، في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية خلال فترة الأجازات والعطلات الرسمية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت عنها ضبط مصنع فسيخ يعمل تحت بير السلم مستخدما أسماك غير مطابقة للمواصفات وملح غير صالح للاستهلاك الآدمى ويقوم بالتصنيع داخل أواني مخصصه للاستخدامات الكيماوية وليست الغذائية حيث تم التحفظ علي كمية 2 طن أسماك مملحة (رنجه وفسيخ) وكذا 1.5 طن ونصف ملح غير صالحة للإستهلاك الادمى.

وتحرير المحضر اللازم لحين صدور قرار النيابة العامة.