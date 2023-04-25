مصري عائد من السودان: الرئيس السيسي كان مهتمًا بنا ويقدم لنا الدعم في أحلك الظروف.. فيديو

أجرت كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية مصر الأولى، لقاءات مع عدد من المصريين العائدين من السودان، حيث وجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل الجهات المختصة التي ساعدت على الوصول إليهم بهذه السرعة الكبيرة.

وقال أحد المواطنين: "نحمد الله على أننا بخير، الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مهتما بنا ويقدم لنا الدعم في أحلك الظروف، كنت مقيما في جاردن سيتي بشارع المعرض في الخرطوم، وهذا الشارع مقابل لمطار الخرطوم الدولي، أنا محتفظ بطلقتين اخترقتا الزجاج ووصلتا حتى غرفة نوم الأطفال، وأحمد الله على أنّ الأزمة مرت على خير".

وقالت مواطنة أخرى: "أقيم في السودان منذ 10 سنوات مع زوجي وابني، لم أكن متواجدة في منطقة الاشتباكات، لكن السفارة المصريين أخطرت المصريين على أرض السودان بأن هناك طائرة عسكرية أرسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي ستنقل الجالية المصرية، ويجب على الجميع أن يسجل اسمه، لذلك سجلنا أسمائنا في السفارة، وخلال ساعات تم إرسال السيارات".

وقال مواطن آخر: "الأمر كان صعبا للغاية، لم يكن لدينا كهرباء أو مياه أو أكل أو شرب، كل حاجة كانت مقفولة زي السوبر ماركت والمحلات، وتواصلنا مع السفارة والقنصلية والجميع كان على أتم الاستعداد لمساعدتنا".