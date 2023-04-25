الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابة تركية من المسجد الأقصى

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابة تركية من المسجد الأقصى المبارك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت شابة تركية من محيط مصلى باب الرحمة، لرفضها الابتعاد عن محيطه، واقتادتها بالقوة إلى خارج "الأقصى".

وصباح اليوم، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر بالقدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدَّوا طقوسا تلمودية عند أبوابه، وفي الساحات؛ فيما انتشرت شرطة الاحتلال داخل الأقصى وعند أبوابه.

يذكر أن أفرادًا من شرطة الاحتلال، قد اعتدَوا يوم أمس، على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية على التوالي، ومنعوا حراس الأقصى من الدخول إليه، حيث تكرر اقتحامه السبت الماضي، وخلع تمديدات الكهرباء داخله وتحطيمها.