صحيفة الأهرام: الاحتفال هذا العام بذكرى تحرير سيناء له طابع خاص

ذكرت صحيفة الأهرام، أن مصر تحتفل بذكرى تحرير سيناء هذا العام بشكل مختلف، حيث يتزامن الاحتفال بتحرير كامل التراب المصري بعد معركة حرب أكتوبر 1973 التي خاضتها القوات المسلحة المصرية وبذلت فيها الغالي والنفيس من دماء شهدائها لاستعادة العزة والكرامة والأرض، مع الاحتفال بتحرير سيناء من الإرهاب والتنظيمات الإرهابية التي حاولت خلال السنوات الماضية اتخاذ سيناء مقرا لقاعدتها الإرهابية، وقد نجحت قوات الأمن، من الجيش والشرطة، في دحر واستئصال سرطان الإرهاب الذي سعى لتنفيذ أجندات خارجية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، ونجحت عبر العمليات المختلفة في تفكيك شبكات الإرهاب والقضاء على عناصره وتطهير أرض سيناء من تلك العناصر الشيطانية.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء تحت عنوان "في ذكرى تحرير سيناء" - إلى أن الاحتفال بعيد تحرير سيناء وتحرير طابا، آخر منطقة في سيناء تم تحريرها واستردادها عبر المفاوضات، يتزامن أيضا مع ما تشهده سيناء من تنمية شاملة ونهضة متكاملة في جميع أنحائها وفي جميع القطاعات، حيث خاضت مصر بالتوازي معركة مواجهة الإرهاب وتعزيز الأمن في سيناء مع معركة التنمية والتي تجسدت في إنفاق أكثر من 600 مليار جنيه على التنمية عبر إقامة المشروعات القومية المختلفة في مجالات الزراعة، واستصلاح آلاف الأفدنة بعد توصيل المياه إليها، وفي الصناعة عبر إقامة المصانع المتعددة، وكذلك في التعليم عبر إقامة الجامعات المختلفة وفي توفير الخدمات الأساسية من مياه نظيفة وكهرباء وبنية أساسية لأهل سيناء. وتم ربط سيناء بشكل كامل بالدلتا عبر شبكة الأنفاق الحديثة تحت قناة السويس والتي أقيمت وفق أحدث المعايير العالية وفي أوقات قياسية.

وأكدت الصحيفة أن الدولة تحرص على الاهتمام بأهل سيناء وتقدر لهم التضحيات المختلفة عبر أوقات الحرب والسلام، ولذلك تستهدف عملية التنمية توطين التكنولوجيا وإقامة المشروعات المختلفة وتوفير فرص العمل لأبناء سيناء.

وشددت الصحيفة على أن عودة سيناء كاملة وتطهيرها من الإرهاب وإقامة النهضة الشاملة بها جاء بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة المتواصلة والتضحية بدمائهم الغالية من أجل عزة وكرامة مصر، ويعكس دورهم كدرع وحام لهذا الوطن ولمكتسباته ومقدراته.

واعتبرت الصحيفة أن الاحتفال هذا العام بذكرى تحرير سيناء بالتالي له طابع خاص، حيث يحتفل الشعب المصري كله بالانتصار في معركة تحرير الأرض ومعركة عبور التنمية ومعركة القضاء على الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.