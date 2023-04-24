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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجزائر تعلن البدء في عملية إجلاء أفراد جاليتها وطاقم سفارتها بالسودان

الجزائر
الجزائر
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أعلنت الجزائر إطلاق عملية إجلاء لأفراد جاليتها المقيمين بالسودان والراغبين في المغادرة، وكذلك طاقم سفارتها بالخرطوم، بدءا من اليوم الإثنين.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان صادر اليوم، أن هذه العملية تأتي تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وفي إطار الإجراءات المتخذة للتكفل بأعضاء الجالية المقيمة بجمهورية السودان، إثر الأزمة المؤسفة التي يشهدها هذا البلد الشقيق.

وأضافت الوزارة الجزائرية أنه تم توفير كل الإمكانيات والوسائل من أجل إنجاح هذه العملية، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب الوضع بهذا البلد الشقيق، عبر خلية الأزمة التي تم تشكيلها لهذا الغرض.

ودعت الخارجية الجزائرية مواطنيها المتواجدين بالسودان بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في تواصل دائم مع أجهزتها من أجل الإبلاغ عن مستجدات أوضاعهم.

الجزائر السودان الخرطوم