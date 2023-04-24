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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استعجال التحريات حول ضبط حارس عقار بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالزيتون

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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أمرت جهات التحقيق، بسرعة وصول تحريات المباحث حول واقعة ضبط حارس عقار متهم سرقة أجهزة ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بالزيتون، للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما تبلغ لقسم شرطة الزيتون  من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة 5 جهاز "لاب توب"- 2 هاتف محمول- مجموعة من المشغولات الذهبية، من داخل الشقة محل سكنه.
بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة حارس عقار – كائن بدائرة القسم "له معلومات جنائية".
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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