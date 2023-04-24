سداسية نيوكاسل تطيح بـ "ستيليني" من قيادة توتنهام

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، إقالة المدير الفني كريستيان ستيليني، بعد الهزيمة الثقيلة من نيوكاسل يونايتد، أمس الأحد، بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك، في إطار منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانهار فريق توتنهام أمام نيوكاسل واستقبلت شباكه 5 أهداف دفعة واحدة في أول 20 دقيقة، قبل أن يستقبل هدفا سادسا في الشوط الثاني.

وقال توتنهام، في بيان رسمي، إن نتيجة مباراة نيوكاسل غير مقبولة، وكانت محبطة لكل مشجع في النادي، وأضاف دانيال ليفي رئيس النادي، في بيان: يمكننا أن ننظر إلى العديد من الأسباب التي أدت إلى حدوث ذلك.

وتابع ليفي: يجب أن أتحمل أنا والمجلس والمدربين واللاعبين المسؤولية الجماعية، فإن المسؤولية في نهاية المطاف هي مسؤوليتي.

وأشار النادي إلى تولي المدرب المساعد الشاب ريان ماسون مهام المدير الفني حتى نهاية الموسم الحالي، وكان قد تولى تدريب الفريق خلفا للبرتغالي ​جوزيه مورينيو​ بعدما تمت إقالته من منصبه قبل عامين.

ويعد ستيليني، ثاني مدرب يقيله توتنهام في الموسم الحالي، حيث تولي القيادة الفنية خلفا للإيطالي أنطونيو كونتي الذي ترك النادي قبل حوالي شهر على خلفية التصريحات النارية التي أطلقها عقب التعادل مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.