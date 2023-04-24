توقيع غرامة مالية على صالح جمعة وعبد الرحمن مجدي بعد غيابهما عن مران الإسماعيلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، تفعيل لائحة الجزاءات تجاه صالح جمعة وعبد الرحمن مجدي، نظرًا للغياب بدون إذن عن أول تدريب للفريق بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وتغيب الثتائئ عن مران الفريق الذي أقيم أمس الأحد، بدون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني، حيث قرر حمزة الجمل، تطبيق لائحة العقوبات على الثنائي بخصم 5 آلاف جنيه من كل لاعب.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة المحترفة.