فيديو.. العثور على حطام سفينة الموت

عرضت فضائية "العربية" تقرير فيديو حول العثور على حطام سفينة الموت، والتي كان على متنها نحو ألف جندي أسترالي أسير، جميعهم ماتوا غرقا على عمق 4 آلاف قدم.

وذكر التقرير، أن سفينة الموت يابانية تسمى "مونتيفيديو مارو" دمرتها غواصة أمريكية إبان الحرب العالمية الثانية في شمال غربي جزيرة لوزون الفلبينية في يوليو 1942 دون علمهم بنقلها لأسرى حرب، حيث كانت تحمل 1000 سجين أسترالي على متنها.

وأكد التقرير، أن السفينة لم تحمل أي علامة وقتها فتم استهدافها عن طريق الخطأ، مما جعلها كارثة بحرية لم تنسها أستراليا، واليوم تم العثور على حطام "سفينة الموت" بعد مضي كل تلك السنين.